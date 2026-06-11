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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Jenis Kacang yang Baik untuk Kesehatan Jantung

Kamis, 11 Juni 2026 – 06:00 WIB
5 Jenis Kacang yang Baik untuk Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG harus selalu dijaga kesehatannya. Hal ini karena jantung merupakan organ terpenting manusia.

Kesehatan jantung Anda secara langsung dipengaruhi oleh apa yang Anda makan.

Di antara banyak makanan yang baik untuk jantung, kacang-kacangan menonjol sebagai sumber nutrisi yang kaya akan lemak sehat, serat, antioksidan, dan mineral penting.

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Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi kacang-kacangan tertentu secara teratur bisa menurunkan kolesterol LDL (jahat) secara signifikan, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi jantung secara keseluruhan.

Menurut American Heart Association (AHA), memasukkan segenggam kecil kacang tanpa garam dan tanpa dipanggang ke dalam menu harian Anda bisa mendukung kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

Kacang-kacangan kaya akan lemak tak jenuh, sterol tumbuhan, asam lemak omega-3, magnesium, dan L-arginin, yang semuanya dikenal dapat mendukung kesehatan kardiovaskular.

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Kacang-kacangan membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki profil lipid, dan mengurangi pembentukan plak di arteri.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengakui peran kacang-kacangan dalam mencegah penyakit jantung ketika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan nabati yang seimbang.

Ada beberapa jenis kacang yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung tanpa efek samping dan salah satunya adalah tentu saja kacang Brazil.

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TAGS   Kesehatan jantung  kacang  pistachio  hazelnut 
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