5 Jenis Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan di Pagi Hari

Kamis, 06 Agustus 2026 – 08:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan di pagi hari.

Mengonsumsi menu sarapan yang tepat bisa meningkatkan stamina Anda.

Jadi, kombinasi yang tepat antara protein, serat, dan lemak sehat diperlukan untuk membuat sarapan kamu menjadi makanan yang penuh energi.

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Namun, ada beberapa makanan yang sebaiknya perlu dihindari saat sarapan.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sarapan sereal

Banyak merek sereal sebagai menu sarapan sehat telah ditulis mengandung biji-bijian.

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Namun, pada kenyataannya, sereal ini diproses dan mengandung sejumlah biji-bijian utuh dan diolah dengan gula tambahan.

Tentunya akan meningkatkan banyak risiko penyakit kronis, termasuk obesitas.