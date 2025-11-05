5 Jenis Minyak Goreng yang Bantu Turunkan Berat Badan

Rabu, 05 November 2025 – 02:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK goreng sangat dibutuhkan saat Anda hendak memasak sesuatu.

Menjalani gaya hidup sehat bukan hanya soal makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, atau tidur yang cukup.

Ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Kita perlu memperhatikan detail-detail kecil, termasuk minyak goreng yang kita gunakan untuk memasak.

Itu karena pilihan minyak goreng Anda tidak hanya berkontribusi pada kesehatan, tetapi juga memengaruhi tujuan penurunan berat badan kamu.

Bagi yang belum tahu, minyak adalah salah satu komponen lemak terpenting dalam makanan kita.

Lemak terdiri dari lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh buruk bagi kesehatan, sedangkan lemak tak jenuh baik.

Itu karena lemak menjaga kadar kolesterol Anda tetap terkendali, dan berkontribusi pada berfungsinya tubuh dengan baik.

Meski begitu, tidak semua lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol.