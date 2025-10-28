Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Jenis Sayuran yang Tidak Baik untuk Penderita Diabetes

Selasa, 28 Oktober 2025 – 09:01 WIB
5 Jenis Sayuran yang Tidak Baik untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Kacang polong

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan penyakit kronis yang mengakibatkan penderitanya harus rutin mengonsumsi obat.

Bahayanya, ternyata ada jenis sayuran yang justru menjadi pantangan untuk penderita diabetes karena alasan tertentu.

Oleh sebab itu, penderita diabetes harus cermat dalam memilih makanan, sebab beberapa jenis makanan bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin.

Baca Juga:

Pasalnya, dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengakibatkan berbagai komplikasi diabetes.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sayur Kalengan

Salah satu yang harus dihindari oleh penderita diabetes, yakni sayur kalengan.

Baca Juga:

Meski, nilai gizi sayur kalengan sebenarnya tidak kalah baik dari sayuran segar.

Namun, perlu diketahui bahwa sebagian besar produk sayur kalengan mengandung banyak natrium.

Ada beberapa jenis sayuran yang sehat dan bergizi yang ternyata tidak baik dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya jagung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sayuran  penderita diabetes  Jagung  labu madu 
BERITA SAYURAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp