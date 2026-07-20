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JPNN.com - Ekonomi - Produk

5 Jenis Tang dan Fungsinya untuk Kebutuhan Sehari-hari

Senin, 20 Juli 2026 – 14:47 WIB
5 Jenis Tang dan Fungsinya untuk Kebutuhan Sehari-hari - JPNN.COM
Tang adalah salah satu alat perkakas yang memiliki banyak fungsi untuk membantu berbagai pekerjaan, mulai dari perbaikan rumah hingga proyek sederhana. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - JAKARTA - Tang adalah salah satu alat perkakas yang memiliki banyak fungsi untuk membantu berbagai pekerjaan, mulai dari perbaikan rumah hingga proyek sederhana. Setiap jenis tang dirancang dengan bentuk dan fungsi yang berbeda sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Berikut beberapa jenis tang yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

1. Tang Kombinasi untuk Berbagai Kebutuhan

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Tang kombinasi menjadi salah satu jenis tang yang paling serbaguna. 

Alat ini dapat digunakan untuk menjepit, membengkokkan, hingga memotong kawat berukuran kecil. Karena fungsinya yang beragam, tang kombinasi sering menjadi pilihan utama untuk kebutuhan perbaikan di rumah.

2. Tang Potong untuk Memotong Kawat

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Tang potong dirancang dengan mata pisau yang tajam sehingga memudahkan proses memotong kawat atau kabel kecil. Alat ini banyak digunakan saat melakukan pekerjaan instalasi maupun perbaikan. Dengan hasil potongan yang rapi, pekerjaan pun dapat dilakukan lebih efisien.

3. Tang Lancip untuk Menjangkau Area Sempit

Tang adalah salah satu alat perkakas yang memiliki banyak fungsi untuk membantu berbagai pekerjaan, mulai dari perbaikan rumah hingga proyek sederhana.

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TAGS   tang  Palu  palu besi  AZKO 

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