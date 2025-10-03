5 Jenis Teh Herbal yang Sebaiknya Dikonsumsi Sebelum Tidur untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - TEH tidak diragukan lagi merupakan salah satu minuman sehat yang bisa Anda konsumsi.

Secangkir teh di pagi hari tidak hanya bisa memberikan keajaiban bagi kesehatan Anda, tetapi juga teh sebelum tidur menyehatkan, dan membantu menurunkan berat badan.

Minum teh untuk menurunkan berat badan, terutama sebelum tidur bisa membantu Anda mencapai tujuan kebugaran lebih cepat.

Jika Anda mencari minuman sebelum tidur untuk menghilangkan lemak dalam seminggu, maka ada banyak teh yang bisa mempercepat upaya penurunan berat badan kamu.

Selain menurunkan berat badan, secangkir teh hangat bisa membantu menenangkan pikiran dan membuat Anda siap tidur.

Namun, hanya minum teh untuk menurunkan berat badan tidak akan cukup.

Anda perlu melengkapinya dengan diet penurunan berat badan dan program olahraga juga.

Teh herbal bisa membantu Anda rileks, dan ini, pada gilirannya, meningkatkan metabolisme Anda.