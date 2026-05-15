5 Khasiat Air Bunga Mawar, Wanita Pasti Suka

Jumat, 15 Mei 2026 – 07:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BUNGA mawar merupakan salah satu jenis bunga kesukaan banyak orang.

Sebab, bunga mawar sangat berkhasiat bagi kesehatan dan kecantikan kulit.

Air bunga mawar bisa dibuat sendiri dengan meramu kelopak bunga mawar.

Baca Juga: Rawat Wajah Anda dengan Air Bunga Mawar

Air bunga mawar ternyata juga bisa dan aman dikonsumsi sehingga berbagai kandungan baiknya bisa langsung diserap oleh tubuh.

Tentu saja air bunga mawar yang bisa dikonsumsi adalah buatan sendiri, bukan buatan pabrik yang telah bercampur bahan-bahan lain dan memang bukan untuk tujuan konsumsi.

Cara membuatnya sangat mudah, sediakan 3 bunga mawar rebus dengan 1 liter air hingga mendidih.

Baca Juga: 5 Manfaat Bunga Mawar Bagi Kesehatan

Setelah mendidih angkat dan campurkan madu secukupnya. Minuman air bunga mawar camur madu siap dihidangkan.

Minum ramuan tersebut 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut.