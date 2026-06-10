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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Air Garam untuk Kesehatan Kaki

Rabu, 10 Juni 2026 – 07:12 WIB
5 Khasiat Air Garam untuk Kesehatan Kaki - JPNN.COM
Ilustrasi garam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KAKI merupakan bagian tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan kaki bisa Anda lakukan dengan menggunakan air garam.

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, gunakanlah garam yang mengandung magnesium sulfat.

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Efeknya yang baik dianggap sebagai salah satu bentuk hidroterapi (meredam kaki dengan air hangat).

Bahkan air garam juga dipercaya menjadi antiseptik yang bisa meredakan infeksi pada kaki.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menghilangkan bau kaki

Air garam bisa menghilangkan bau kaki. Bau kaki disebabkan karena adanya pengembangbiakan bakteri akibat lembab.

Untuk mengurangi bau kaki, salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan merendamnya di air garam.

Ada beberapa manfaat manfaat air garam untuk menjaga kesehatan kaki dan salah satunya ialah menghilangkan bau kaki.

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TAGS   air garam  kesehatan kaki  bau kaki  kuku kaki 
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