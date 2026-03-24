5 Khasiat Air Lemon, Bantu Tingkatkan Suasana Hati

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah tinggi kandungan vitamin C yang bisa membantu program diet.

Bahkan satu cangkir air lemon segar dipercaya bisa memenuhi 87 persen dari kebutuhan vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari.

Air lemon juga dipercaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung kesehatan pencernaan

Karena struktur atom dari air lemon mirip dengan cairan pencernaan perut, ini membantu sistem pencernaan berjalan lancar.

Air lemon juga membantu mengurangi gangguan pencernaan dan meredakan sakit perut.

Baca Juga: 3 Khasiat Lemon Campur Cengkeh yang Bikin Kaget

Selain itu, kandungan asam dari jus lemon juga membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik.

Mengonsumsi air lemon hangat setelah bangun tidur bisa membantu sistem pencernaan berjalan lancar.