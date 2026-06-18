5 Khasiat Asam Jawa Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka

Kamis, 18 Juni 2026 – 07:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT dan asam jawa merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kunyit dan asam jawa juga berfungsi untuk menekan respons peradangan pada sel tubuh, termasuk sel pankreas, lemak, dan otot.

Reaksi ini bisa membantu mengurangi resistensi insulin serta menurunkan kadar gula darah dan kolesterol.

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Hasilnya, berat badan akan cenderung lebih stabil dan menurunkan risiko obesitas.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antioksidan

Hasil penelitian membuktikan bahwa manfaat kunyit dan asam jawa sama-sama bermanfaat sebagai antioksidan.

Senyawa kurkumin pada kunyit diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi.

Sementara itu, berbagai kandungan fitonutrien pada asam jawa juga bersifat antioksidan yang baik untuk tubuh.