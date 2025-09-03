Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Bawang Putih Panggang, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Rabu, 03 September 2025 – 02:38 WIB
5 Khasiat Bawang Putih Panggang, Bantu Jaga Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai manfaat bawang putih yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya membantu tubuh agar tetap hangat.

Musim hujan sudah cukup bagi kita untuk mengeluarkan sweter terhangat kita.

Namun, saat mengenakan pakaian berlapis-lapis, kita juga harus memastikan untuk mengonsumsi makanan yang tepat agar tetap hangat.

Baca Juga:

Salah satu bahan yang bisa membantu mencegah masuk angin dan batuk adalah bawang putih.

Bagi kita yang tidak suka mengonsumsinya mentah-mentah, cobalah memanggangnya.

Saat bawang putih dipanggang, rasanya yang kuat berubah menjadi rasa manis dan mentega, menjadikannya bahan serbaguna yang bisa menyempurnakan resep apa pun.

Baca Juga:

Ada banyak manfaat bawang putih panggang dalam hal membangun kekebalan tubuh dan meningkatkan pencernaan.

Bawang putih panggang memiliki konsentrasi allicin yang tinggi, senyawa yang dikenal karena sifat antimikroba dan antioksidannya.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi bawang putih panggang yang baik untuk kesehatan dan salah satunya mengandung banyak antioksidan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bawang putih  bawang putih panggang  Antioksidan  pencernaan 
BERITA BAWANG PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp