5 Khasiat Bawang Putih Panggang, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Rabu, 03 September 2025 – 02:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai manfaat bawang putih yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya membantu tubuh agar tetap hangat.

Musim hujan sudah cukup bagi kita untuk mengeluarkan sweter terhangat kita.

Namun, saat mengenakan pakaian berlapis-lapis, kita juga harus memastikan untuk mengonsumsi makanan yang tepat agar tetap hangat.

Salah satu bahan yang bisa membantu mencegah masuk angin dan batuk adalah bawang putih.

Bagi kita yang tidak suka mengonsumsinya mentah-mentah, cobalah memanggangnya.

Saat bawang putih dipanggang, rasanya yang kuat berubah menjadi rasa manis dan mentega, menjadikannya bahan serbaguna yang bisa menyempurnakan resep apa pun.

Baca Juga: 3 Manfaat Dahsyat Rutin Konsumsi Bawang Putih Panggang Campur Madu Sebelum Tidur

Ada banyak manfaat bawang putih panggang dalam hal membangun kekebalan tubuh dan meningkatkan pencernaan.

Bawang putih panggang memiliki konsentrasi allicin yang tinggi, senyawa yang dikenal karena sifat antimikroba dan antioksidannya.