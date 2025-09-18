Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Biji Pala, Berat Badan Bakalan Ambyar

Kamis, 18 September 2025 – 02:00 WIB
5 Khasiat Biji Pala, Berat Badan Bakalan Ambyar - JPNN.COM
Ilustrasi biji pala. Foto: thesourcebulkfoods

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan dalam beberapa hidangan gurih.

Biji pala merupakan rempah yang berasal dari biji pohon pala (Myristica fragrans).

Pala memiliki rasa yang hangat, sedikit manis, dan sedikit pedas.

Baca Juga:

Pala populer digunakan dalam makanan panggang, hidangan gurih seperti sup, semur, dan saus serta beberapa minuman.

Pala telah digunakan dalam pengobatan tradisional karena potensi manfaatnya bagi kesehatan, seperti membantu pencernaan dan menghilangkan rasa sakit.

Namun, tahukah Anda, ternyata kamu bisa memanfaatkan biji pala untuk menurunkan berat badan.

Baca Juga:

Pola makan yang tepat bisa memberikan keajaiban bagi Anda dalam program penurunan berat badan, sehingga mengonsumsi makanan yang tepat sangat penting.

Salah satu makanan yang harus ditambahkan ke dalam diet kebugaran adalah pala.

Ada beberapa manfaat mengonsumsi biji pala yang ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya membantu mengatasi stres.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   biji pala  Berat Badan  nafsu makan  Stres 
BERITA BIJI PALA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp