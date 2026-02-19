5 Khasiat Biji Pala untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan untuk beberapa hidangan gurih.

Selain itu, biji pala juga bisa membantu menurunkan berat badan.

Meskipun berolahraga penting untuk menurunkan berat badan, diet Anda tidak boleh diabaikan.

Menghindari gorengan dan junk food merupakan salah satu cara terbaik untuk menurunkan berat badan.

Mengonsumsi pala untuk menurunkan berat badan juga bermanfaat, karena makanan super ini bisa membuang racun dari tubuh Anda, dan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan kamu secara keseluruhan.

Rempah-rempah ini, yang juga dikenal sebagai jaiphal, sangat bagus untuk pencernaan dan metabolisme.

Anda bisa menambahkannya ke dalam secangkir kopi atau teh untuk meningkatkan metabolisme kamu.

Rempah-rempah ini, yang biasanya digiling menjadi bubuk halus, memiliki rasa yang hangat, sedikit manis, dan sedikit pedas.