Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Biji Pala untuk Menurunkan Berat Badan

Kamis, 19 Februari 2026 – 04:00 WIB
5 Khasiat Biji Pala untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Ilustrasi biji pala. Foto: thesourcebulkfoods

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan untuk beberapa hidangan gurih.

Selain itu, biji pala juga bisa membantu menurunkan berat badan.

Meskipun berolahraga penting untuk menurunkan berat badan, diet Anda tidak boleh diabaikan.

Baca Juga:

Menghindari gorengan dan junk food merupakan salah satu cara terbaik untuk menurunkan berat badan.

Mengonsumsi pala untuk menurunkan berat badan juga bermanfaat, karena makanan super ini bisa membuang racun dari tubuh Anda, dan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan kamu secara keseluruhan.

Rempah-rempah ini, yang juga dikenal sebagai jaiphal, sangat bagus untuk pencernaan dan metabolisme.

Baca Juga:

Anda bisa menambahkannya ke dalam secangkir kopi atau teh untuk meningkatkan metabolisme kamu.

Rempah-rempah ini, yang biasanya digiling menjadi bubuk halus, memiliki rasa yang hangat, sedikit manis, dan sedikit pedas.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi biji pala yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya adalah membantu tidur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   biji pala  Berat Badan  pencernaan  Stres 
BERITA BIJI PALA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp