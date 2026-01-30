Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Biji Pepaya Campur Madu, Bantu Jaga Kesehatan Ginjal

Jumat, 30 Januari 2026 – 04:02 WIB
Ilustrasi biji pepaya. Foto: India

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Tidak hanya buahnya saja, biji pepaya juga ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Biji pepaya secara tradisional dimanfaatkan sebagai obat karena mengandung asam lemak berkhasiat, seperti asam oleat, asam palmitat, asam linoleate, dan asam stearat.

Cara memanfaatkan biji pepaya sangat mudah, tumbuk halus 9 biji pepaya kering. Lalu tambahkan pada makanan atau minuman Anda.

Namun, cara paling simpel adalah dengan mengonsumsi langsung biji pepaya mentah campur madu tanpa dikunyah, setelah itu dibantu dengan minum air layaknya minum obat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membunuh Bakteri Jahat

Ternyata, biji pepaya ampuh membunuh bakteri Salmonella typhi, dan Staphlycoccus aureus, diperkuat dari hasil penelitian dari data Jurnal Farmasi, Universitas Abdurrab.

Biji pepaya dipercaya berkhasiat mengobati penyakit kulit, obat masuk angin, dan sebagai sumber untuk mendapatkan minyak dengan kandungan asam-asam lemak.

Ada beberapa manfaat mengonsumsi biji pepaya yang dicampur dengan madu untuk kesehatan tubuh dan salah satunya mencegah peradangan.

