JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Buah Naga untuk Menurunkan Berat Badan

Jumat, 12 September 2025 – 02:00 WIB
Buah Naga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Mengonsumsi buah yang tepat dalam diet bisa mempercepat efek penurunan berat badan Anda.

Salah satu buah yang harus dikonsumsi saat mencoba menurunkan berat badan adalah buah naga.

Buah ini rendah kalori dan tinggi serat, kombinasi sempurna untuk mengurangi berat badan.

Salah satu manfaat buah naga yang paling penting adalah kandungan airnya yang tinggi dan membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Rasanya yang unik dan lembut menjadikannya bahan yang sempurna untuk dicampur ke dalam smoothie atau ditambahkan ke mangkuk buah.

Namun, kontrol porsi dan memasukkan buah naga sebagai bagian dari diet seimbang adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan dengan cara yang sehat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah naga yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya mengurangi lemak tubuh.

