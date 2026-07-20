5 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Bantu Tingkatkan Stamina

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih dan jahe merupakan rempah-rempah yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Bawang putih mengandung vitamin dan mineral lain, mulai dari vitamin C, vitamin B-6, selenium, tembaga, dan seng yang bermanfaat untuk mengendalikan produksi minyak berlebih.

Jika bawang putih dicampur dengan jahe, maka ramuan ini bisa memiliki khasiat yang dhasyat untuk kesehatan.

Sebab, jika kedua bahan ini dikonsumsi secara teratur, maka bisa membuat stamina makin kuat.

Dalam penyajian campuran bahan herbal ini sangat mudah. Sediakan 150 mg jahe ditumbuk atau diparut, tumbuk 3 siung bawang putih, 1 buah lemon, dan madu.

Campur jahe, bawang putih dan lemon dalam panci dan rebus dengan 1 liter air sampai mendidih.

Lalu angkat dan biarkan hangat, lalu ambil di gelas dan tambahkan madu secukupnya.

Ramuan diminum sehari satu kali selama 5 hari, kemudian kondisional sesuai kebutuhan.