5 Khasiat Jahe Campur Madu, Ampuh Mengatasi Rematik

Minggu, 21 Juni 2026 – 07:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan rempah yang bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan.

Salah satu cara mengolah jahe, yakni dengan membuat air jahe campur madu.

Rutin mengonsumsi air jahe yang dicampur madu bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melawan Peradangan Rematik

Rutin mengonsumsi ramuan air jahe campur madu bisa membantu mencegah dan mengurangi peradangan yang disebabkan oleh nyeri sendi osteoarthritis dan rematik.

Hal itu berkat sejumlah komponen aktif dalam jahe, seperti gingerol, gingerdione, dan zingeron.

Jahe juga mengandung oleoresin yang bekerja melawan peradangan.

Sebuah penelitian menemukan bahwa jahe bisa mengurangi gejala peradangan yang diakibatkan oleh reaksi alergi.