Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Jahe Campur Madu, Ampuh Mengatasi Rematik

Minggu, 21 Juni 2026 – 07:10 WIB
5 Khasiat Jahe Campur Madu, Ampuh Mengatasi Rematik - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan rempah yang bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan.

Salah satu cara mengolah jahe, yakni dengan membuat air jahe campur madu.

Rutin mengonsumsi air jahe yang dicampur madu bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melawan Peradangan Rematik

Rutin mengonsumsi ramuan air jahe campur madu bisa membantu mencegah dan mengurangi peradangan yang disebabkan oleh nyeri sendi osteoarthritis dan rematik.

Hal itu berkat sejumlah komponen aktif dalam jahe, seperti gingerol, gingerdione, dan zingeron.

Baca Juga:

Jahe juga mengandung oleoresin yang bekerja melawan peradangan.

Sebuah penelitian menemukan bahwa jahe bisa mengurangi gejala peradangan yang diakibatkan oleh reaksi alergi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jahe yang dicampur dengan madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah melawan rematik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jahe  Madu  rematik  nyeri 
BERITA JAHE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp