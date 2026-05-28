5 Khasiat Jus Bit Campur Wortel, Bikin Tekanan Darah Tetap Normal
jpnn.com, JAKARTA - MATA merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Ceritakan sesuatu dengan jujur: berapa jam yang Anda habiskan menatap layar setiap hari?
Di antara panggilan kerja, menonton maraton, menggulir gulungan film, dan membaca hingga larut malam, mata kita jarang beristirahat.
Kelelahan mata, kekeringan, dan penglihatan kabur telah menjadi keluhan umum dan di situlah solusi alami seperti jus bit-wortel berperan.
Jus untuk kesehatan mata ini kaya akan beta-karoten, antioksidan, dan senyawa peningkat sirkulasi yang bisa mendukung penglihatan, mengurangi ketegangan mata, dan bahkan bermanfaat bagi kulit, pencernaan, dan kekebalan tubuh Anda.
Ini lebih dari sekadar minuman detoks, jus bit-wortel menawarkan manfaat sehari-hari yang mudah diminum.
Wortel secara alami kaya akan beta-karoten, yang diubah tubuh menjadi vitamin A, nutrisi penting untuk menjaga kesehatan retina dan mencegah rabun senja.
Menurut The American Journal of Clinical Nutrition, asupan beta-karoten secara teratur dikaitkan dengan peningkatan fungsi penglihatan dan penurunan risiko degenerasi makula terkait usia.