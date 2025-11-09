Close Banner Apps JPNN.com
5 Khasiat Kulit Lemon, Ampuh Cegah Bau Mulut

Minggu, 09 November 2025 – 08:49 WIB
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Lemon dikenal mengandung elektrolit dan 90 persen air, tetapi jika kamu adalah salah satu dari orang-orang yang membuang kulit lemon setelah mengekstrak jus, maka segera hentikan.

Hal ini karena kulit lemon mengandung manfaat yang baik untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesehatan mulut

Kulit lemon sangat bagus untuk menjaga kebersihan mulut dan kesehatan gigi.

Kekurangan vitamin C dikaitkan dengan penyakit kudis, radang gusi, dan gusi berdarah.

Namun, karena kulitnya mengandung banyak vitamin C, mengonsumsinya bisa membantu mencegah masalah gigi seperti gigi berlubang dan abses.

2. Meningkatkan kesehatan tulang

Karena kandungan kalsium dan vitamin C yang tinggi, yang merupakan komponen penting dari tulang dan sistem kerangka kita, kulit lemon membantu meningkatkan kesehatan tulang.

Ada beberapa khasiat dari kulit lemon yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meningkatkan kesehatan tulang.

