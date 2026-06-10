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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Minum Air Beras untuk Menurunkan Berat Badan

Rabu, 10 Juni 2026 – 05:44 WIB
5 Khasiat Minum Air Beras untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Beras. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BERAS bisa digunakan sebagai salah satu bahan kecantikan yang baik untuk kulit.

Selain itu, air beras juga bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Saat menjalani diet, minuman sehat membantu Anda merasa kenyang lebih lama.

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Salah satu minuman tersebut adalah air beras. Minum air beras untuk menurunkan berat badan bisa membantu Anda mencapai target kebugaran lebih cepat karena air beras memberikan rasa kenyang, yang menghasilkan konsumsi kalori yang lebih sedikit dalam sehari.

Air beras bisa membantu dalam berbagai cara seperti membantu pencernaan yang lebih baik, membangun kekebalan tubuh, serta detoksifikasi dan pernapasan. Air beras juga baik untuk kulit dan rambut Anda.

Air beras adalah pati putih yang tersisa di dalam wadah saat merebus nasi.

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Anda bisa meniriskan air ini dan meminumnya. Tidak hanya mengandung pati, tetapi juga memiliki berbagai nutrisi lain yang baik untuk tubuh kita.

Air beras kaya akan vitamin E, magnesium, serat, serta seng dan mangan.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi air beras yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya membantu Anda kenyang.

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TAGS   air beras  Berat Badan  rendah kalori  pencernaan 
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