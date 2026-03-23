5 Khasiat Minum Air Kelapa Setiap Hari, Baik untuk Kesehatan Kulit

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Air kelapa adalah cairan bening, tetapi penuh dengan nutrisi, sehingga sangat baik untuk kesehatan kita.

Ini adalah minuman hidrasi yang banyak diminum selama musim panas ketika suhu meningkat.

Anda bisa mengonsumsinya kapan pun Anda bisa, asalkan tidak berlebihan.

Jika Anda mencari minuman yang sehat dan menyegarkan, air kelapa adalah pilihan yang tepat.

Sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan di Perpustakaan Kedokteran Nasional AS menemukan bahwa air kelapa bisa menurunkan kadar gula darah pada tikus penderita diabetes.

Air kelapa adalah pilihan hidrasi yang bagus mirip dengan minuman olahraga, tetapi dengan lebih sedikit kalori dan lebih sedikit gula.

Air kelapa kaya akan elektrolit esensial, penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh.