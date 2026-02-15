Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Minum Air Kelapa Setiap Hari, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Minggu, 15 Februari 2026 – 04:52 WIB
5 Khasiat Minum Air Kelapa Setiap Hari, Bantu Jaga Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus dengan cepat.

Selain itu, air kelapa juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selama berabad-abad, budaya di daerah tropis menghormati ramuan alami ini karena khasiatnya yang bergizi.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kaya nutrisi

Air kelapa mentah kaya akan vitamin, mineral, dan asam amino esensial.

Ini mengandung sejumlah besar potasium, magnesium, kalsium, dan natrium, semuanya penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengatur tekanan darah, dan mendukung fungsi otot.

Baca Juga:

2. Bantuan pencernaan

Enzim yang ada dalam air kelapa bisa membantu meningkatkan pencernaan dan meningkatkan kesehatan pencernaan.

Konsumsi secara teratur bisa meringankan gejala gangguan pencernaan, kembung, dan sembelit, berkat sifat menghidrasi dan detoksifikasi alaminya.

Ada beberapa manfaat rutin minum air kelapa setiap hari yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah kaya nutrisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air kelapa  minum air kelapa  Nutrisi  Berat Badan 
BERITA AIR KELAPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp