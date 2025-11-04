Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Minum Jus Tomat Saat Perut Kosong

Selasa, 04 November 2025 – 08:24 WIB
5 Khasiat Minum Jus Tomat Saat Perut Kosong - JPNN.COM
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tomat bisa dikonsumsi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus buah.

Selain rasanya yang nikmat, praktik ini juga menawarkan segudang manfaat kesehatan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan secara keseluruhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Peningkatan penyerapan nutrisi

Mengonsumsi jus tomat saat perut kosong meningkatkan penyerapan nutrisi penting.

Tidak adanya makanan lain memungkinkan tubuh untuk secara efisien mengasimilasi beragam vitamin dan mineral yang ada dalam tomat, termasuk vitamin C, potasium, dan antioksidan.

2. Sifat alkali

Tomat, meski rasanya asam, memikiki efek alkali pada tubuh.

Memulai hari dengan jus tomat membantu menyimbangkan tingkat pH tubuh, menciptakan lingkungan basa yang mendukung fungsi optimal sistem tubuh.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi jus tomat yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya baik untuk kesehatan pencernaan.

