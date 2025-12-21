Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Nanas Campur Lemon, Baik untuk Pencernaan

Minggu, 21 Desember 2025 – 08:33 WIB
5 Khasiat Nanas Campur Lemon, Baik untuk Pencernaan - JPNN.COM
Ilustrasi Nanas. Foto: Freenology

jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan nanas merupakan buah kesukaan banyak orang dengan kandungan nutrisi yang luar biasa.

Lemon merupakan buah dengan rasa yang khas yaitu asam, tetapi sangat kaya akan kandungan vitamin C.

Air lemon memiliki banyak manfaat kesehatan jika diminum setiap hari.

Baca Juga:

Apalagi jika minum air lemon dengan campuran jus nanas yang akan meningkatkan manfaatnya.

Sebab, nanas termasuk buah yang kaya serat dan kandungan air.

Minum campuran air lemon dan nanas bisa membantu menyeimbangkan pH dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperbaiki pencernaan

Campuran air lemon dan nanas juga mengandung asam sitrat yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi sistem pencernaan manusia.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi lemon campur nanas untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lemon  nanas  sakit gigi  pencernaan 
BERITA LEMON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp