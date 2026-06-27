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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Plum, Bikin Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat

Sabtu, 27 Juni 2026 – 05:37 WIB
5 Khasiat Plum, Bikin Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat - JPNN.COM
Buah plum. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PLUM merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Plum adalah buah berbiji berukuran sedang. Varietas yang paling populer memiliki kulit berwarna ungu-merah tua dengan daging buah berwarna kuning di dalamnya, tetapi Anda juga bisa menemukan plum yang berwarna kuning kehijauan.

Semua varietas memiliki biji di tengah buah, yang tidak bisa dimakan dan saat dikeringkan, plum dikenal sebagai prem.

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Ada beberapa manfaat buah plum untuk kesehatan. Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Bbcgoodfood.com.

1. Kaya akan antioksidan

Plum kaya akan senyawa tumbuhan, yang memiliki sifat antioksidan, yang berarti mereka membantu mencegah oksigen bereaksi dengan bahan kimia lain dan menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan.

Plum sangat kaya akan antosianin, senyawa yang juga bertanggung jawab atas warna gelap kulit plum.

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Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa plum lebih kaya akan senyawa pelindung ini dibandingkan buah-buahan lain, termasuk persik dan nektarin.

2. Membantu mengatur kadar gula darah

Plum sangat kaya akan polifenol yang disebut asam klorogenat, senyawa yang juga ditemukan dalam kopi yang tampaknya membantu menyeimbangkan gula darah dan mengatur nafsu makan.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi buah plum yang ternyata baik untuk kesehatan dan juga bisa membantu mencegah serangan berbagai penyakit ini.

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TAGS   plum  penyakit  Antioksidan  gula darah 
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