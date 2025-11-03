Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Rutin Minum Air Lemon Campur Kunyit, Baik untuk Kesehatan Hati

Senin, 03 November 2025 – 08:22 WIB
5 Khasiat Rutin Minum Air Lemon Campur Kunyit, Baik untuk Kesehatan Hati - JPNN.COM
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Sedangkan kunyit merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kandungan kurkumin, fitokimia utama dalam kunyit efektif melawan berbagai gangguan seperti anoreksia, luka diabetes, penyakit lever, artritis dan inflamasi.

Baca Juga:

Di sisi lain, lemon memiliki manfaat tersendiri untuk melawan penyakit.

Di mana komponen utama dalam lemon adalah asam sitrat bersama dengan nutrisi lain seperti folat dan kalium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Meningkatkan daya tahan tubuh

Air lemon campur kunyit mengandung limfosit atau sel darah putih yang mampu melawan infeksi.

Kandungan makrofag adalah sel darah putih besar yang membantu menemukan patogen di dalam tubuh dan membunuh bakteri.

Ada beberapa manfaat rutin minum air lemon campur kunyit untuk kesehatan dan salah satunya baik untuk kesehatan hati Anda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air lemon  kunyit  depresi  Alzheimer 
BERITA AIR LEMON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp