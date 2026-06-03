Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Semangka Campur Madu, Wanita Pasti Suka

Rabu, 03 Juni 2026 – 08:53 WIB
5 Khasiat Semangka Campur Madu, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi rasa haus.

Mengonsumsi semangka ternyata memiliki banyak khasiat, termasuk bisa mengatasi masalah reproduksi .

Semangka merupakan salah satu buah yang banyak mengandung air serta beragam nutrisi, seperti vitamin C, vitamin A, B6, serta antioksidan.

Baca Juga:

Agar bisa mendapatkan hasil maksimal saa mengonsumsi semangka, maka buah semangka bisa disajikan dengan cara yang lebih mantap.

Caranya, cukup potong dadu buah semangka, lalu cuci bersih. Kemudian letakkan dalam mangkuk dan campur madu secukupnya.

Sajian lezat inipun bakal membuat pria ketagihan karena khasiat dahsyatnya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan nyeri otot

Semangka campur madu ternyata mengandung citrulline yang sangat tinggi yang bermanfaat untuk meredakan dan mengurangi nyeri otot.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi semangka yang dicampur madu yang baik untuk kesehatan dan salah ssatunya meredakan nyeri otot.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semangka  Madu  Nyeri Otot  Kanker 
BERITA SEMANGKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp