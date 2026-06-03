5 Khasiat Semangka Campur Madu, Wanita Pasti Suka

Rabu, 03 Juni 2026 – 08:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi rasa haus.

Mengonsumsi semangka ternyata memiliki banyak khasiat, termasuk bisa mengatasi masalah reproduksi .

Semangka merupakan salah satu buah yang banyak mengandung air serta beragam nutrisi, seperti vitamin C, vitamin A, B6, serta antioksidan.

Agar bisa mendapatkan hasil maksimal saa mengonsumsi semangka, maka buah semangka bisa disajikan dengan cara yang lebih mantap.

Caranya, cukup potong dadu buah semangka, lalu cuci bersih. Kemudian letakkan dalam mangkuk dan campur madu secukupnya.

Sajian lezat inipun bakal membuat pria ketagihan karena khasiat dahsyatnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan nyeri otot

Semangka campur madu ternyata mengandung citrulline yang sangat tinggi yang bermanfaat untuk meredakan dan mengurangi nyeri otot.