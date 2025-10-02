Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Susu Campur Jahe, Ampuh Turunkan Risiko Penyakit Kardiovaskuler

Kamis, 02 Oktober 2025 – 08:20 WIB
5 Khasiat Susu Campur Jahe, Ampuh Turunkan Risiko Penyakit Kardiovaskuler
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Ada berbagai cara mendapatkan manfaat jahe, salah satunya dengan dicampur dengan susu.

Selain nikmat, susu jahe memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

Bermacam jenis jahe bisa disajikan untuk memperoleh khasiat dari minuman ini.

Namun, susu yang digunakan bukanlah susu kental manis ataupun susu olahan, melainkan susu organik (susu sapi murni).

Sejumlah penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi penting dalam susu organik, seperti omega-3, zat besi, dan vitamin E, jauh lebih terjaga ketimbang susu olahan dan susu kental manis.

Cara membuat minuman susu jahe pun sangat mudah. Anda hanya perlu menyiapkan segelas susu organik dan beberapa potong jahe.

Sebelum dicampurkan, bakar terlebih dahulu jahe di atas kompor selama beberapa menit.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi susu yang dicampur dengan jahe untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja cegah serangan kanker.

