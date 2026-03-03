Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Susu untuk Kulit yang Luar Biasa

Selasa, 03 Maret 2026 – 08:24 WIB
5 Khasiat Susu untuk Kulit yang Luar Biasa - JPNN.COM
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman padat nutrisi kesukaan banyak orang.

Susu sering ditemukan dalam losion, sabun, lulur, hingga krim wajah.

Kandungan vitamin dan mineral dalam susu mampu meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit.

Baca Juga:

Produk perawatan yang mengandung susu dipercaya mampu mencerahkan dan membuat kulit tampak awet muda.

Tekstur susu yang lembut membuat susu cocok dijadikan masker wajah.

Susu bisa membantu memiliki kulit yang lembut, halus, dan bebas kerutan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melembapkan kulit

Susu memiliki sifat melembapkan pada kulit. Susu memelihara lapisan kulit yang lebih dalam dan menghidrasi kulit.

Ada beberapa manfaat susu yang baik untuk kulit dan salah satunya ialah membantu mengangkat sel kulit mati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   susu  Kulit  Jerawat  sel kulit mati 
BERITA SUSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp