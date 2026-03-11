5 Khasiat Teh Daun Pandan yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan gurih dan manis.

Daun pandan juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab pada kenyataannya, saat ini banyak sekali temuan-temuan yang membuktikan bahwa di dalam daun pandan memiliki kandungan untuk menjaga kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan tekanan darah tinggi

Mengonsumsi teh daun pandan juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

Selain itu juga bisa digunakan untuk membantu menstabilkan tekanan darah.

2. Mengatasi insomnia

Bagi yang memiliki insomnia, Anda bisa dengan segera mengatasinya dengan cara mengonsumsi teh daun pandan ini.

3. Sebagai sumber tenaga

Kandungan yang terdapat di dalam teh daun pandan membantu untuk mengumpulkan sumber tenaga yang terdapat di dalam tubuh.