5 Khasiat Teh Ginseng, Bikin Berat Badan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengonsumsi ginseng? Ginseng merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan khasiat dari ginseng adalah dengan mengonsumsinya dalam bentuk teh.

Teh bukan sekadar minuman biasa. Teh adalah emosi yang bisa langsung membuat Anda merasa lebih baik.

Dengan setiap tegukan teh, Anda bisa melupakan masalah hidup dan melarikan diri ke dunia kebahagiaan murni.

Namun, preferensi teh sangat subjektif. Sementara beberapa orang lebih menyukai teh berbahan dasar susu karena kekayaan dan teksturnya yang lembut, yang lain memilih teh hitam atau hijau karena manfaat kesehatannya.

Bagi mereka yang mencari rasa eksotis, ada banyak pilihan yang tersedia.

Teh ginseng bisa menjadi pilihan yang sangat baik karena bisa membuat Anda merasa segar.

Bukan itu saja. Teh ginseng memiliki banyak manfaat kesehatan.