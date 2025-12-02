Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Teh Matcha untuk Menurunkan Berat Badan

Selasa, 02 Desember 2025 – 03:09 WIB
Ilustrasi teh matcha. Foto: Health

jpnn.com, JAKARTA - TEH matcha merupakan salah satu minuman yang cukup populer saat ini.

Salah satu manfaat teh matcha adalah bisa membantu menurunkan berat badan.

Untuk jenis teh ini, daunnya direndam dalam air panas dan dibuang.

Terkadang, seluruh daun teh dikonsumsi dalam bentuk bubuk. Teh hijau bubuk ini dikenal sebagai teh matcha dan bisa dinikmati dengan air atau susu.

Teh ini kaya akan antioksidan, terutama katekin, yang bermanfaat bagi kesehatan Anda.

Namun, bisakah Anda minum teh matcha untuk menurunkan berat badan?

Cara paling efektif untuk minum teh matcha untuk menurunkan berat badan adalah tanpa tambahan gula, yang bisa menambah kalori yang tidak perlu. Itu berarti jangan minum matcha boba atau matcha latte.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh matcha yang ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya mengurangi kadar kortisol.

