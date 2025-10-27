Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Khasiat Ubi Jalar untuk Menurunkan Berat Badan

Senin, 27 Oktober 2025 – 02:00 WIB
5 Khasiat Ubi Jalar untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Ubi jalar. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi ubi jalar? Ubi jalar merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Lucu sekali bagaimana kita secara otomatis berasumsi bahwa semua hal yang manis, mengandung kentang, atau kaya akan karbohidrat bisa membuat kita gemuk.

Yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa sayuran tertentu yang kebetulan memenuhi ketiga kriteria di atas sebenarnya bisa membantu Anda menurunkan berat badan, bertentangan dengan apa yang mungkin kamu pikirkan.

Kita berbicara tentang sepupu pertama kentang, ubi jalar. Percaya atau tidak, ubi jalar bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Ubi jalar mengatasi nafsu makan

Ubi jalar rendah kalori dan tinggi serat makanan dan kandungan air.

Karena serat membutuhkan waktu untuk dicerna, mengonsumsinya bisa membuat Anda kenyang dan terlindungi dengan baik dari rasa lapar yang tidak perlu.

2. Mengecilkan sel lemak

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food menemukan bahwa ubi jalar memiliki kemampuan untuk mengecilkan sel lemak.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi ubi jalar yang ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya meningkatkan metabolisme.

