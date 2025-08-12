Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

5 Langkah Bangun Bisnis Brand Skincare Sendiri Tanpa Punya Pabrik

Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:30 WIB
5 Langkah Bangun Bisnis Brand Skincare Sendiri Tanpa Punya Pabrik - JPNN.COM
Lima langkah bangun bisnis brand skincare sendiri tanpa punya pabrik. Foto: Dok. CISAS

jpnn.com, JAKARTA - Industri skincare terus berkembang secara signifikan dalam satu dekade terakhir.

Laporan dari Future Market Insights memperkirakan bahwa nilai pasar skincare global akan meningkat dari USD 192,8 miliar pada 2025 menjadi USD 432,1 miliar pada 2035, dengan CAGR sebesar 8,4%.

Di Indonesia, tingginya minat konsumen terhadap produk lokal membuka jalan bagi munculnya banyak brand skincare baru. Namun, keterbatasan modal dan fasilitas produksi sering kali menjadi tantangan utama bagi pemula.

Baca Juga:

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maklon skincare hadir sebagai solusi praktis. Tanpa perlu memiliki pabrik sendiri, calon pemilik brand bisa langsung memproduksi skincare sesuai konsep yang diinginkan.

“Memulai bisnis skincare tidak harus menunggu punya pabrik sendiri. Saat ini, dengan sistem maklon yang tepat, siapa pun bisa menciptakan produk berkualitas tinggi secaraefisien dan legal,” jelas Billy Goenawan selaku Marketing Division Head CISAS perusahaan maklon skincare yang telah berpengalaman lebih dari 35 tahun.

Bagi calon pebisnis skincare, berikut lima langkah utama yang dapat diikuti untuk memulai brand dengan efisien dan strategis:

Baca Juga:

1. Kenali Target Konsumen Secara Spesifik

Pahami siapa target utamamu, apakah untuk kulit sensitif, anti-aging, atau jerawat remaja.
Dengan segmentasi yang jelas, pengembangan produk dan pendekatan komunikasi brand akan lebih terarah.

Perusahaan maklon skincare yang telah berpengalaman lebih dari 35 tahun, CISAS memberikan tips membangun bisnis sesuai konsep yang diinginkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Skincare  bisnis skincare  CISAS  BPOM 
BERITA SKINCARE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp