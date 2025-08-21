5 Lokasi Layanan SIM Keliling di DKI Jakarta Hari Ini 21 Agustus
Kamis, 21 Agustus 2025 – 07:01 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka lokasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di Jakarta hari ini, Kamis (21/8).
Layanan SIM Keliling ini dibuka bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku terkait syarat legal berkendara.
Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan bahwa layanan ini buka mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.
Berikut lima lokasi layanan SIM Keliling tersebut :
Jaktim : Lobby depan Mall Grand Cakung
Jakut : Lobby Utama LTC Glodok
Jaksel : Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata
Jakbar : Lobby Selatan Mall Ciputra