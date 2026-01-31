Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Sabtu 31 Januari 2026

Sabtu, 31 Januari 2026 – 07:50 WIB
SIM Keliling tersedia di lima lokasi Jakarta. Foto: ilustrasi/ ANTARA/Andika Wahyu

jpnn.com - JAKARTA - Lima lokasi SIM Keliling di Jakarta disediakan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari ini Sabtu 31 Januari 2026.

Layanan SIM Keliling disediakan bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku terkait syarat legal berkendara.

Melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di X diinformasikan bahwa layanan SIM Keliling hari ini buka mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Berikut 5 lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini: 

Jaktim : Mall Grand Cakung

Jakut : LTC Glodok

Jaksel : Universitas Trilogi

Jakbar : Lobby Selatan Mall Ciputra

Inilah lima lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini Sabtu 31 Januari 2026. Jangan lupa lengkapi persyaratan untuk mengurus perpanjangan SIM.

