5 Makanan Ini Bantu Anda Menaikkan Berat Badan dengan Mudah

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita ingin menurunkan berat badan karena ingin meningkatkan penampilan mereka.

Namun, ada beberapa orang yang justru berusaha menaikkan berat badan mereka.

Untuk menambah berat badan yang sehat, Anda harus menemukan cara untuk mengontrol keinginan mengonsumsi makanan manis, menghindari lemak yang tidak perlu, dan membatasi kebiasaan makan berlebihan.

Namun, nuansa penambahan berat badan yang sehat bisa jadi lebih sulit untuk dipahami.

Sebagian besar menyarankan Anda untuk fokus memasukkan makanan sehat dalam sarapan, makan siang, dan makan malam Anda.

Meskipun ada banyak informasi tentang sarapan dan makan siang untuk menambah berat badan, hanya ada sedikit informasi tentang makanan untuk menambah berat badan yang bisa dikonsumsi di malam hari.

Banyak orang merasa sulit untuk menambah berat badan. Namun, untuk melakukannya, tidaklah bijaksana untuk makan apa pun yang Anda inginkan.

Anda mungkin pernah melihat selebritas favorit kamu menambah berat badan untuk peran tertentu.