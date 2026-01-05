Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Ini Bantu Anda Menaikkan Berat Badan dengan Mudah

Senin, 05 Januari 2026 – 03:09 WIB
5 Makanan Ini Bantu Anda Menaikkan Berat Badan dengan Mudah - JPNN.COM
Ilustrasi kentang. Foto: Daily Mirror

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita ingin menurunkan berat badan karena ingin meningkatkan penampilan mereka.

Namun, ada beberapa orang yang justru berusaha menaikkan berat badan mereka.

Untuk menambah berat badan yang sehat, Anda harus menemukan cara untuk mengontrol keinginan mengonsumsi makanan manis, menghindari lemak yang tidak perlu, dan membatasi kebiasaan makan berlebihan.

Baca Juga:

Namun, nuansa penambahan berat badan yang sehat bisa jadi lebih sulit untuk dipahami.

Sebagian besar menyarankan Anda untuk fokus memasukkan makanan sehat dalam sarapan, makan siang, dan makan malam Anda.

Meskipun ada banyak informasi tentang sarapan dan makan siang untuk menambah berat badan, hanya ada sedikit informasi tentang makanan untuk menambah berat badan yang bisa dikonsumsi di malam hari.

Baca Juga:

Banyak orang merasa sulit untuk menambah berat badan. Namun, untuk melakukannya, tidaklah bijaksana untuk makan apa pun yang Anda inginkan.

Anda mungkin pernah melihat selebritas favorit kamu menambah berat badan untuk peran tertentu.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menaikkan berat badan dan salah satunya ialah selai kacang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Berat Badan  Makanan  kentang  Daging 
BERITA BERAT BADAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp