5 Makanan Ini Bantu Berat Badan Tetap Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Namun, mengonsumsi makanan yang tidak sehat bisa membuat berat badan bertambah.

Konsumsi makanan yang tepat saat sarapan bisa membuat stamina prima dan tentunya membuat sistem tubuh menjadi kebal akan virus.

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Lalu apa saja makanan yang wajib dikonsumsi? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Telur

Kaya akan protein, vitamin dan mineral penting seperti selenium dan riboflavin, telur adalah makanan pembangkit nutrisi yang sesungguhnya.

Berkat kandungan protein yang tinggi, telur bisa mengurangi nafsu makan ketika disantap saat sarapan untuk menurunkan berat badan secara serius.

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Telur bisa diolah dengan cara direbus hingga orak-arik. Atau cobalah memasak dua atau tiga telur, kemudian gabungkan dengan porsi sayuran favorit kamu , untuk sarapan yang bergizi dan lezat.

2. Gandum

Gandum adalah komponen yang mengandung jumlah vitamin dan mineral yang terkonsentrasi, termasuk mangan, tiamin dan selenium.