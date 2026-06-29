5 Makanan Ini Bikin Gula Darah Ambyar

Senin, 29 Juni 2026 – 09:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah yang meningkat drastis bisa membuat Anda rentan terserang penyakit diabetes.

Untuk menjaga kondisi stabil itu, salah satu yang harus sering dilakukan dengan mengontrol asupan makanan sehari-hari dan mengonsumsi makanan penurun gula darah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ceri

Ceri merupakan salah satu buah yang kaya akan antosianin yang mampu memengaruhi sensitivitas tubuh terhadap insulin.

Pasalnya, jika sensitivitas tubuh terhadap insulin menurun, hormon tersebut tidak bisa bekerja dengan baik dalam mengontrol gula darah.

2. Tomat

Tomat merupakan salah satu buah yang mengandung antosianin dan likopen yang tergolong sebagai antioksidan.

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Zat yang terkandung dalam tomat ini bahkan dikatakan memiliki efek serupa dengan obat antidiabetes acarbos yang bisa memperlambat dan mengurangi pelepasan gula ke dalam darah.

Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang mengandung antosianin secara rutin bisa meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin.