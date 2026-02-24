5 Makanan Ini Bikin Tubuh Mudah Lelah dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang bisa membuat Anda enggan melakukan berbagai kegiatan adalah saat tubuh terasa lelah.

Dalam kehidupan yang serba cepat dan sibuk saat ini, menjaga tingkat energi yang tinggi sangat penting untuk produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Anda mungkin bertanya-tanya mengapa terkadang saat kamu mengisi bahan bakar tubuh dengan makanan, Anda tetap merasa terkuras dan lelah.

Nah, penyebabnya bisa jadi adalah makanan yang kita taruh di piring kita.

Meskipun kita sebagian besar fokus mengonsumsi makanan penambah energi, sama pentingnya untuk menghindari makanan yang menguras energi.

Makanan yang kita konsumsi memainkan peran penting dalam tingkat energi dan kesejahteraan kita secara keseluruhan.

Baca Juga: 7 Makanan yang Bisa Membantu Memperpanjang Umur Anda

Menghindari makanan yang menguras energi bisa membantu Anda mempertahankan gaya hidup yang vital dan energik.

Sebaliknya, pilihlah makanan yang kaya nutrisi dan seimbang yang menyediakan sumber energi berkelanjutan, membuat Anda tetap dalam kondisi terbaik sepanjang hari.