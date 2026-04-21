5 Makanan Kaya Kandungan Lemak Sehat yang Bisa Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang takut mengonsumsi makanan yang mengandung lemak.
Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan seberapa baik lemak sehat untuk tubuh kamu?
Ada beberapa temuan tentang makanan berlemak yang bermanfaat bagi kesehatan kita.
Menambahkan lemak sehat ke dalam makanan Anda menambah rasa, memperlambat pencernaan karbohidrat, dan menciptakan rasa kenyang.
Lemak baik untuk kulit dan rambut Anda, serta otak dan sistem kekebalan tubuh kamu.
Jadi, apa saja lemak sehat yang harus Anda tambahkan ke dalam makanan kamu?
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Cokelat hitam
Cokelat hitam merupakan makanan yang mengandung antioksidan tinggi, yang membantu menurunkan tekanan darah.