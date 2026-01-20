5 Makanan Kaya Serat yang Wajib Anda Konsumsi, Pencernaan Makin Lancar

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang sulit buang air besar. Hal ini biasanya karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung serat.

Makronutrien adalah jenis makanan yang harus Anda konsumsi agar tubuh berfungsi dengan baik, menghasilkan energi, dan mencegah penyakit.

Makronutrien meliputi lemak, karbohidrat, protein, serat, dan banyak lagi.

Meskipun semuanya diperlukan, serat disebut-sebut sebagai salah satu makronutrien paling penting yang mungkin Anda butuhkan.

Bagaimanapun, ini adalah cara paling alami dan efisien untuk menjaga berat badan yang sehat sekaligus menjaga kesehatan usus Anda.

Pusat Informasi Pangan dan Gizi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat menyatakan bahwa wanita berusia antara 19 dan 30 tahun membutuhkan setidaknya 25-30 gram serat setiap hari.

Anda harus memasukkan berbagai sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian dalam makanan kamu untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan ini.

Penting untuk diingat bahwa ada beberapa makanan dengan kandungan serat tinggi yang akan memenuhi kebutuhan harian Anda dan membuat kamu tetap sehat.