5 Makanan Pemicu Kolesterol Tinggi yang Harus Anda Hindari
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi jika tidak segera diatasi bisa memberi dampak buruk untuk kesehatan.
Kolesterol tinggi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, dan lainnya.
Salah satu hal yang menjadi pemicu kolesterol tinggi ialah makanan.
Lalu, apa saja makanan yang memiliki kadar kolesterol tinggi? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Keju
Dalam 1 ons (28 gram) keju menyediakan 27 mg kolesterol atau sekitar 9 persen RDI.
Meskipun keju sering dikaitkan dengan kolesterol tinggi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keju penuh lemak tidak berdampak negatif terhadap kadar kolesterol.
Berbagai jenis keju memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, tetapi kebanyakan keju menyediakan kalsium, protein, vitamin B, dan vitamin A dalam jumlah yang baik.
2. Telur
Telur salah satu makanan paling bergizi yang bisa Anda konsumsi hampir setiap hari.