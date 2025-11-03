Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Pemicu Peradangan yang Perlu Anda Ketahui

Senin, 03 November 2025 – 02:55 WIB
5 Makanan Pemicu Peradangan yang Perlu Anda Ketahui
Ilustrasi gorengan. Foto: halodoc

jpnn.com, JAKARTA - ANDA pasti sering mendengar tentang peradangan. Namun, apa arti dari peradangan itu sendiri?

Nah, jika tidak, maka Anda harus mengetahuinya karena masalah ini menyebabkan banyak gangguan dalam tubuh yang tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menimbulkan trauma.

Sederhananya, peradangan adalah cara tubuh Anda merespons iritasi seperti bakteri dan virus.

Untuk membunuh organisme asing ini, tubuh kita menargetkannya dengan antibodi yang menyebabkan kemerahan, ruam, dan nyeri.

Namun karena gaya hidup dan kebiasaan makan kita yang tidak banyak bergerak, kemampuan tubuh kita dalam hal ini bisa terganggu.

Menurut ahli gizi, makanan juga bisa menyebabkan peradangan.

Tidak semua makanan memperburuk peradangan. Jika Anda mengonsumsi makanan yang kaya akan zat gizi makro dan mikro, maka kemungkinan kamu mengalami peradangan akan lebih kecil.

Dalam peradangan kronis, tubuh Anda kehilangan kekuatannya untuk melawan penyakit karena kekebalan tubuh menurun.

Ada beberapa jenis makanan yang ternyata bisa menimbulkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada tubuh dan salah satunya adalah pemanis buatan.

