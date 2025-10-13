Close Banner Apps JPNN.com
Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Pemicu Serangan Asam Lambung

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:18 WIB
Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Gejala asam lambung ialah rasa nyeri pada ulu hati, mual, muntah dan lainnya.

Oleh karena itu, penting untuk memerhatikan dan mengatur pola makan sebaik mungkin untuk mencegah asam lambung naik.

Maka alangkah lebih baik untuk menghindari makanan yang bisa meningkatkan asam lambung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan pedas

Makanan pedas bisa meningkatkan gejala refluks asam dan menyebabkan asam lambung naik.

Rasa pedas bisa memicu perut mulas dan sensasi terbakar pada bagian dada.

Oleh karena itu, penting untuk mengurangi makanan yang mengandung cabai atau lada.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu naiknya asam lambung dan salah satunya ialah tentu saja makanan tinggi lemak.

