Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Rendah Kalori Ini Bikin Berat Badan Naik dengan Mudah

Minggu, 05 Juli 2026 – 06:31 WIB
5 Makanan Rendah Kalori Ini Bikin Berat Badan Naik dengan Mudah - JPNN.COM
Salad Buah. FOTO : JPNN

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang ingin menurunkan berat badan dengan alasan kesehatan dan juga meningkatkan penampilan.

Ketika ingin mengubah pola makan untuk menurunkan berat badan, mengurangi karbohidrat adalah pendekatan yang tepat bagi kebanyakan orang.

Salahkan hype seputar karbohidrat sebagai sumber energi dan meningkatkan kadar gula darah Anda atau hanya karena energi yang tidak terpakai akan disimpan sebagai lemak di dalam tubuh.

Baca Juga:

Hasilnya? Diet tinggi protein dan lemak serta diet rendah karbohidrat mendominasi.

Sekarang, mengurangi karbohidrat pasti bisa menguntungkan Anda.

Namun, Anda harus memahami fakta bahwa menghilangkan kelompok makanan ini dan menghindari karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh memiliki dampak buruk yang mengerikan.

Baca Juga:

Tidak hanya bisa membuat Anda lelah dan mudah marah, tetapi juga bisa memperlambat metabolisme Anda dalam jangka panjang dan menyebabkan sembelit karena kekurangan serat dari biji-bijian utuh.

Belum lagi, mengandalkan makanan rendah karbohidrat tertentu tidak selalu merupakan ide yang baik karena beberapa di antaranya justru dapat membuat Anda bertambah berat badan.

Ada beberapa jenis makanan rendah kalori yang lezat yang justru bisa menaikkan berat badan dan salah satunya adalah tentu saja daging olahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Berat Badan  Makanan  Salad  daging olahan 
BERITA BERAT BADAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp