Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Rendah Natrium untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:01 WIB
5 Makanan Rendah Natrium untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi - JPNN.COM
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan bergizi bisa memberi manfaat yang baik bagi tubuh.

Hipertensi, yang sering dikenal sebagai tekanan darah tinggi (BP), adalah kondisi yang paling umum menyerang orang saat ini.

Karena jarang menimbulkan gejala, disarankan untuk mengonsumsi makanan seimbang secara teratur, yang khususnya rendah natrium, untuk menjaga kadar tekanan darah normal.

Baca Juga:

Hal ini karena makanan yang tinggi natrium bisa meningkatkan BP Anda.

Seiring waktu, BP tinggi bisa menempatkan pasien pada risiko sejumlah kondisi jantung yang serius seperti strok dan penyakit jantung.

Untuk mengelola BP tinggi, makan sehat telah diketahui memainkan peran penting.

Baca Juga:

Untuk ini, salah satu tips terpenting adalah mengurangi asupan natrium.

Hal ini karena asupan natrium yang tinggi dikaitkan dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Ada beberapa jenis makanan bergizi yang kaya akan kandungan natrium untuk penderita tekanan darah tinggi dan salah satunya adalah bayam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tekanan darah tinggi  natrium  bit  seledri 
BERITA TEKANAN DARAH TINGGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp