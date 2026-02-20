5 Makanan Rendah Natrium untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan bergizi bisa memberi manfaat yang baik bagi tubuh.

Hipertensi, yang sering dikenal sebagai tekanan darah tinggi (BP), adalah kondisi yang paling umum menyerang orang saat ini.

Karena jarang menimbulkan gejala, disarankan untuk mengonsumsi makanan seimbang secara teratur, yang khususnya rendah natrium, untuk menjaga kadar tekanan darah normal.

Hal ini karena makanan yang tinggi natrium bisa meningkatkan BP Anda.

Seiring waktu, BP tinggi bisa menempatkan pasien pada risiko sejumlah kondisi jantung yang serius seperti strok dan penyakit jantung.

Untuk mengelola BP tinggi, makan sehat telah diketahui memainkan peran penting.

Untuk ini, salah satu tips terpenting adalah mengurangi asupan natrium.

Hal ini karena asupan natrium yang tinggi dikaitkan dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi.