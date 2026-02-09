5 Makanan Rendah Sodium untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.

Hipertensi, yang sering dikenal sebagai tekanan darah tinggi (BP), merupakan kondisi yang paling umum menyerang orang saat ini.

Karena jarang menimbulkan gejala, disarankan untuk mengonsumsi makanan seimbang secara teratur, khususnya rendah sodium, guna menjaga kadar tekanan darah tetap normal.

Hal ini dikarenakan makanan yang tinggi sodium bisa meningkatkan BP Anda.

Seiring berjalannya waktu, BP yang tinggi bisa menempatkan pasien pada risiko sejumlah kondisi jantung yang serius seperti strok dan penyakit jantung.

Untuk mengelola BP yang tinggi, pola makan yang sehat diketahui memegang peranan penting.

Untuk itu, salah satu tips yang paling penting adalah mengurangi asupan sodium.

Hal ini dikarenakan asupan sodium yang tinggi dikaitkan dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi.