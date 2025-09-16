5 Makanan Super untuk Penderita Diabetes

Selasa, 16 September 2025 – 06:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang cukup berbahaya.

Makan sehat merupakan cara yang efektif untuk mengelola diabetes.

Saat memilih makanan yang akan dimakan dan dihindari oleh penderita diabetes, penting untuk memahami efek makanan yang dikonsumsi terhadap kadar gula darah mereka.

Makanan GI rendah cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah.

Bagi yang belum tahu, GI merupakan skor yang membantu dalam menentukan efek makanan yang dikonsumsi terhadap kadar gula darah.

Diabetes merupakan kondisi kronis yang sangat penting untuk menjaga kadar gula darah yang sehat.

Kadar gula darah yang tidak terkontrol bisa menyebabkan komplikasi diabetes yang parah dan mulai memengaruhi berbagai organ tubuh.

Jika Anda penderita diabetes dan mencari beberapa pilihan yang sehat, inilah yang kamu cari.