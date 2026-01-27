Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Terbaik untuk Menjaga Kesehatan Jantung

Selasa, 27 Januari 2026 – 05:08 WIB
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan organ terpenting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung.

Mulai dari olahraga secara rutin, hingga mengonsumsi berbagai makanan.

seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang Hitam

Salah satu makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung ialah kacang hitam.

Satu cangkir kacang hitam mengandung hampir lima gram serat larut, yang mengikat kolesterol dalam saluran pencernaan dan menghilangkan kolesterol dari tubuh.

Kacang hitam juga kaya anthocyanin, antioksidan yang membantu melindungi jantung.

Kacang-kacangan menonjol dalam semua diet Blue Zone. Jadi sebagai pengganti daging, pilihlah kacang hitam.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan salah satunya ialah tomat.

